شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن جاهزية مستشفيات الصعيد لاستقبال الحالات المُصابة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع قيادات الوزارة ومديرى الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدى لفيروس كورونا، والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية للمصابين، وذلك عبر تقنية الـ"كول كونفرانس".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت خلال الاجتماع مخزون الأكسجين الطبى بالمستشفيات التى تستقبل حالات المُصابين بفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية، كما راجعت عدد المرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعى و"ماسك الأكسجين"، وبيانات متوسط الاستهلاك للأكسجين الطبى والسعة اللترية لـ "تانكات" الأكسجين بالمستشفيات، مُؤكدة على توافر مخزون كافِ من الأكسجين الطبى، كما اطمأنت على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا، مُشيرة إلى استعداد وجاهزية كافة المستشفيات بـ محافظات الصعيد لاستقبال وتقديم الخدمات الطبية للحالات المُصابة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة التوسع فى المُستشفيات المُخصصة لاستقبال الحالات المُصابة، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتابع مجاهد" أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة كافة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كما راجعت نسب إشغال هذه المستشفيات التى تُعد حائط الصد الأول منذ بداية الجائحة.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بمراجعة بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد وتحديثها وفقًا للأبحاث والإرشادات العلمية، فضلًا عن تكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية بالمستشفيات على بروتوكولات العلاج والتشخيص لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وأكد "مجاهد" أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة، لمتابعة آخر المُستجدات الخاصة بحالات المُصابين بفيروس كورونا ومن ضمنهم حالات العزل المنزلى وتوافر الرعاية الصحية اللازمة لهم بمحافظات الجمهورية، مُشددةً على عدم التراخى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.