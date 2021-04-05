شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ترشيح المتحف المصري بالتحرير للقائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، قبول ترشيح المتحف المصري بالتحرير لتسجيله على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.





واقرأ أيضًاالفريق أسامة ربيع: قناة السويس آمنة وستظل المرفق الملاحي الأهم عالميا

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على توضيح مجموعة من الحقائق المهمة الخاصة بحادث جنوح السفينة الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ قناة السويس، وذلك تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية خلال تغطيتها لحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN".





انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطنى للقراءة بمشاركة 3 ملايين طالب

انطلقت اليوم فاعليات التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة، بمشاركة 3 مليون و500 ألف طالب من مختلف المحافظات، بهدف إحداث نهضة في القـراءة عبر جعلها أولويـة لـدى فئــات المجتمـع؛ مع تحـقيق الاستـدامة المعـرفية التي تضع مصر في المكانة اللائقة التي تستحقها بين الدول.





جنايات الإسكندرية تقضى بثالث حكم إعدام على "سفاح الجيزة"

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وأحمد محمود عوض، وممثلى نيابة المنتزه الكلية المستشارين عبد الله عطا الله سعد، وطارق عبد الكريم، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا على "سفاح الجيزة"، بعد اتهامه بقتل المجني عليها "ياسمين.ن.إ" عمدا ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة.

السفير البلجيكى بالقاهرة: موكب المومياوات فخر لكل مصرى والإنسانية كلها

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس، السفير البلجيكي لدى مصر ووفد مرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.





مديرة اليونسكو: لقاء الرئيس السيسى شهد اتفاق لأهمية الحفاظ على التراث المصرى

عبرت أودري آزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو، عن سعادتها بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد حضورها حفل موكب نقل المومياوات الملكية لمقرها الأخير في متحف الحضارة المصرية، وشاركت أودري آزولاى، صور لقاءها مع الرئيس السيسى، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت عليها: "مقابلة ممتازة مع الرئيس السيسي بعد الموكب المثير للإعجاب للمومياوات الملكية إلى منزلهم الجديد في متحف الحضارة".





قبول ترشيح المتحف المصرى بالتحرير لتسجيله على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمى

وافقت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏(اليونسكو) على ترشيح المتحف المصرى بالتحرير، لتسجيله على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمى المصرية، كممتلك ثقافى يعبر عن تراث إنسانى بما يحويه من قيم معمارية وتاريخية وعلمية وثقافية طبقا للمعيار الرابع والسادس لتسجيل مواقع التراث العالمى.





رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والعودة للانعقاد 18 أبريل

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ معلنا أن الجلسة الثانية ستعقد يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021.





موجة حارة تضرب البلاد.. خريطة طقس الأسبوع وموعد انخفاض الحرارة (فيديو)

موجة حارة تتعرض لها البلاد، حيث يكون الطقس حارا على أغلب الأنحاء نهارًا خلال الـ48 ساعة المقبلة، ويتراوح من لطيف إلى معتدل ليلًا، وتسجل الحرارة ارتفاعا ملحوظا خاصة اليومين المقبلين لتصل العظمى إلى 36 درجة الثلاثاء والأربعاء.





الفريق أسامة ربيع: قناة السويس آمنة وستظل المرفق الأهم عالميًا بسواعد رجالها.. القناة تحظى بأقصى معايير التأمين والحماية.. وتحية خاصة للقوات المسلحة والشرطة لجهودهم.. ويعلن مواصلة مشروعات تطوير المجرى الملاحى

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تعليقًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية خلال تغطيتها لحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN"، حرصت الهيئة على توضيح مجموعة من الحقائق الهامة الخاصة بهذا الحادث الاستثنائى وغير المسبوق فى تاريخ قناة السويس.





"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون صندوق الوقف الخيرى.. ويؤكد: يعاون الدولة فى تطوير البنية التحتية ونشر الإسلام.. ويوافق على إعفاء أموال عوائده من الضرائب.. ورئيس المجلس يحيل خطة التنمية 21/22 للجنة المالية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية علي واحد من التشريعات الهامة فى مجال التشجيع على أعمال الوقف الخيرى والتبرعات، والتى من شأنها المساهمة بشكل فاعل فى المشروعات التنموية ونشر الإسلام، حيث مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.





عازف الناى بحفل موكب المومياوات: وقعت فى غرام الحضارة الفرعونية بمعبد دندرة

بآلة موسيقية صناعتها بسيطة من الخوص، خطف الموسيقي والعازف هاني البدري، قلوب المتابعين بمقطوعتين أثناء حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات بالفسطاط، والتي كانتا من أكثر المقطوعات تأثيرًا على مشاعر متابعى الحدث، وظهر خلال مشاركته مندمجًا كأنه يعزف بكل ذرة من كيانه.





التموين تعلن إرجاء تحصيل المبالغ المستحقة على المخابز خلال شهر رمضان

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.





"المركزى للتعبئة والإحصاء" يعلن خريطة المصريين المقيمين بالخارج فى نهاية 2019.. عددهم يتراجع لـ 9 ملايين.. 4.9 مليون بالدول العربية والصدارة للسعودية بـ36.6% .. الوصافة للأردن بـ22.5%.. والإمارات بالمركز الثالث

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن خريطة توزيع المصريين المقيمين بالخارج، والذين بلغ عددهم الإجمالي نحو 9 ملايين مصري وفقا لأحدث الإحصائيات، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على ظهور فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات أن غالبية المصريين المقيمين بالخارج يتركز في الدول العربية، حيث سجلوا 4.9 مليون مصري في نهاية عام 2015 بنسبة 66.5% وارتفع العدد إلى 7 ملايين نسمة 68.4% في نهاية عام 2017، ولكن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدول العربية من عدم الاستقرار الأمني في ليبيا والعراق والحرب في اليمن، إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية تسبب ذلك في تراجع عدد المصريين إلى 4.9 مليون بنسبة 54.6% من إجمالي المقيمين بالخارج في نهاية 2019.





وزيرة التخطيط: مصر الأولى فى جذب الاستثمار الأجنبى على مستوى شمال أفريقيا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه كان لجهود الدولة التنموية المكثفة فى السنوات الأخيرة دور كبير فى الصمود أمام جائحة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة، إلا أن الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية والتى وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه خلال آخر ستة أعوام، وما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة لهذه الجهود، انعكست على تحقيق معدل نمو بلغ 5,6% فى النصف الأول من العام المالى 2019/2020 (قبل بداية أزمة كورونا)، بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات.





النيابة العامة تحيل ثلاثة متهمين بواقعة مرتبطة بقضية الفيرمونت للجنايات

أمرت «النيابة العامة» اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر إبريل الجاري بإحالة المتهمِينَ «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015م.