رصاصة الموت.. العثور على سائق توك توك مقتولا بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يسابق رجال إدارة البحث الجنائي بالجيزة الوقت لفك طلاسم العثور على جثة سائق مركبة "توك توك" مقتولا بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر والمقدم أحمد نصر وكيل الفرقة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت معاينة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن الجثة لسائق توك توك يبلغ من العمر 18 سنة، مصاب بطلق ناري، وبحوزته متعلقاته كاملة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لتحديد وضبط مرتكبيها من خلال فحص علاقات المجني عليه وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.