شكرا لقرائتكم خبر عن تعطلت سيارته على القضبان قتركها لينقذ حياته (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت العناية الإلهية ظهر اليوم الإثنين قائد سيارة ملاكي من الموت، وذلك بعد أن تعطلت سيارته أثناء عبوره من مكان غير معد للعبور بين برطس والمناشي، وعندما شعر بالخطر ترك السيارة أمام قطار ٦٧١ «القاهرة- ايتاي البارود»، مما أدى إلى الاصطدام بمؤخرة السيارة والقاؤها خارج الخطوط، ولم تحدث أي إصابات أو وفيات وحدوث بعض التلفيات البسيطة بالجرار.

وطالبت السكة المواطنين الالتزام بقوانين السكة الحديد والتي تحكم عبور واجتياز خطوط السكك الحديدية للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وممتلكات السكة الحديد.