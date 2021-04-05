شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جنيه منحه لأرامل المهندسين بكفر الشيخ بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النقابه الفرعيه للمهندسين بكفرالشيخ برئاسة المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفرالشيخ وعضو مجلس الشيوخ، صرف مبلغ٥٠٠ جنيه منحه لأرامل المهندسين المتوفيين من أعضاء النقابه الفرعيه للمهندسين بكفر الشيخ بمناسبة شهر رمضان المبارك، على أن تصرف اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق ١٠ من الشهر الجاري.

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