شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف السويس» تعلن بدء دورة المهارات الإعلامية لتدريب الأئمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، دورة المهارات الإعلامية ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس، بشأن تدريب الأئمة والواعظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن البروتوكول جاء من باب اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمستوى العلمي للأئمة والواعظات وتثقيفهم، وذلك بعقد عدة دورات.

وأضاف الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن المراحل التي يشملها البروتوكول ثلاث مراحل في اللغة العربية وآدابها ( النحو، والبلاغة، وأساليب أدبية ) ، والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، وكذلك دورات في المهارات الإعلامية، وذلك من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة والواعظات.

وقال الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، تبدأ اليوم المرحلة الثانية وهي دورة في المهارات الإعلامية ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس لعدد خمسين إمام وخطيب ومدرس والتي تستمر لمدة ثلاث أيام على التوالي، وأن التدريب يتم بمقر كلية الإعلام مع توفير هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص.

وأشار «راضي» إلى أن اليوم الأول من دورة المهارات الإعلامية حاضر فيها اليوم الأستاذ الدكتور أمين سعيد عبدالغني عميد كلية الإعلام بجامعة السويس والدكتور محمد عبدالفتاح عوض بجامعة السويس والذي تناول موضوع الخطاب الديني في العصر الرقمي.

وقال أ.د. أمين سعيد عبدالغني عميد كلية الإعلام بجامعة السويس إن بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات بدأ فعالياته بمرحلته الأولي وهي دورة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع في شهر فبراير الماضي من العام الحالي.