شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تكرم الأمهات المثاليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت شركة مياة الشرب والصرف الصحى في القليوبية الام المثالية بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في القليوبية وفقا للمعايير الموضوعة في ظل ظروف جائحة كورونا مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد «رسلان» أهمية دور المرأة في كافة المجالات وقدرتها على المنافسة وإثبات كفاءتها في المناصب التي تتقلدها، مشيرا إلى أن التكريم يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وتكريمها في مختلف المناسبات ما يعكس أنها شريك أساسي في تقدم الوطن.

شملت الفعاليات تكريم شربات محمد عبداللطيف بالقليوبية كأم مثالية على مستوى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وتم اختيارها من خلال لجنة لاختيار الأمهات المثاليات بالشركة القابضة، لما بذلته خلال رحله كفاحها في تربية أبنائها لجعلهم نماذج مشرفة ومضيئة للمجتمع.

وقدم المهندس مصطفى مجاهد التهاني إلى جميع الفائزات، مشيرا إلى أن هناك قصص كفاح مشرفه لعظيمات مصر من سيداتها الفضليات اللاتي يستحقن التكريم بعد رحلة عطاء كانت ولازالت من أجل بناء الأبناء كلبنة لبناء الأوطان.

مياه القليوبية تكرم الامهات المثاليات

مياه القليوبية تكرم الامهات المثاليات