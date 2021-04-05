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شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تكرم الأمهات المثاليات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرمت شركة مياة الشرب والصرف الصحى في القليوبية الام المثالية بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في القليوبية وفقا للمعايير الموضوعة في ظل ظروف جائحة كورونا مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.
وأكد «رسلان» أهمية دور المرأة في كافة المجالات وقدرتها على المنافسة وإثبات كفاءتها في المناصب التي تتقلدها، مشيرا إلى أن التكريم يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وتكريمها في مختلف المناسبات ما يعكس أنها شريك أساسي في تقدم الوطن.
شملت الفعاليات تكريم شربات محمد عبداللطيف بالقليوبية كأم مثالية على مستوى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وتم اختيارها من خلال لجنة لاختيار الأمهات المثاليات بالشركة القابضة، لما بذلته خلال رحله كفاحها في تربية أبنائها لجعلهم نماذج مشرفة ومضيئة للمجتمع.
وقدم المهندس مصطفى مجاهد التهاني إلى جميع الفائزات، مشيرا إلى أن هناك قصص كفاح مشرفه لعظيمات مصر من سيداتها الفضليات اللاتي يستحقن التكريم بعد رحلة عطاء كانت ولازالت من أجل بناء الأبناء كلبنة لبناء الأوطان.
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