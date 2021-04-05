شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات الـ22 ملكاً وملكة.. تاريخ مصر الذى أبهر العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد العالم، فى حدث فريد، عملية نقل مومياوات ملوك وملكات مصر الـ22 من المتحف المصرى بالتحرير فى موكب أسطورى، إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى منطقة الفسطاط، وسط حضور رسمى تقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث حظى بإشادات عربية وعالمية.. هنا نقدم نبذة مختصرة عن أصحاب المومياوات أجدادنا الفراعنة أصل الحضارة والتقدم عبر التاريخ.

رمسيس التاسع

الملك رمسيس التاسع هو حفيد الملك رمسيس الثالث، وهو ثامن ملوك الأسرة العشرين، وكانت مساهماته الرئيسية فى معبد الشمس فى هليوبوليس. تم نقل موميائه عدة مرات وعثر عليها فى خبيئة الدير البحرى غرب الأقصر عام ١٨٨١.

رمسيس الثالث

الملك رمسيس الثالث

‏‎ الملك رمسيس الثالث يُعتبر آخر الملوك المحاربين فى الدولة الحديثة، وعلى الرغم من الإنجازات العظيمة التى حققها، فقد وقع ضحية لمؤامرة دبرتها زوجته الثانية تى، من أجل تنصيب ابنها بينتاؤور. عُثر على الملك رمسيس الثالث عام ١٨٨١ فى خبيئة الدير البحرى (TT 320) غرب الأقصر.

سبتاح

الملك سبتاح

جاء الملك سبتاح إلى العرش وهو صبى، على يد رجل من كبار رجال الدولة الأقوياء يدعى باى، وبسبب صغر سنه أصبحت زوجة أبيه تاوسرت زوجة الملك ستى الثانى هى الوصى على العرش.

رمسيس السادس

الملك رمسيس السادس

الملك رمسيس السادس هو أحد أبناء رمسيس الثالث، حكم لمدة ثمانى سنوات، وتم العثور على مومياء الملك عام ١٨٩٨ فى مقبرة أمنحتب الثانى (KV 35) بوادى الملوك بالأقصر.

رمسيس الخامس

الملك رمسيس الخامس

قام الملك رمسيس الخامس بفتح محاجر الحجر الرملى فى جبل السلسلة، وأرسل بعثات استكشافية للمناجم فى سيناء، هو ابن الملك رمسيس الرابع من الأسرة العشرين، تم العثور على مومياء الملك عام 1898 فى مقبرة أمنحتب الثانى بوادى الملوك بالأقصر، وتوفى بين سن ٢٥ و٣٥.

مرنبتاح

الملك مرنبتاح

الملك مرنبتاح هو ابن الملك رمسيس الثانى، من الأسرة التاسعة عشرة، تولى العرش فى سن كبيرة وشارك فى عدد من الحملات العسكرية، عثر على مومياء الملك عام 1898 فى مقبرة أمنحتب الثانى (KV 35) بوادى الملوك بالأقصر.

ستى الأول

الملك ستى الأول

تعتبر مقبرة الملك ستى الأول فى وادى الملوك مقبرة من أجمل المقابر الملكية، وهو ابن الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشرة، عصر الدولة الحديثة، والذى قاد معركة ضد الحيثيين، وقد عُثِر على مومياء الملك عام ١٨٨١ فى خبيئة الدير البحرى، غرب الأقصر.

ستى الثانى

الملك ستى الثانى

مومياء الملك ستى الثانى، خامس ملوك الأسرة 19، عام 1898 فى مقبرة أمنحتب الثانى (KV 35) بوادى الملوك بالأقصر، داخل لفائف كثيرة من الكتان الناعم المميز، وقد تم الحفاظ على ملامح وجه الملك ستى الثانى بشكل جيد.

رمسيس الثانى

الملك رمسيس الثانى

صاحب أول معاهدة سلام معروفة فى التاريخ مع ملك الحيثيين، مسجلة على جدران معابد الكرنك، وقد سجل أحداث معركة (قادش)- التى دارت فى السنة الخامسة من حكمه ضد مملكة الحيثيين- على آثار متعددة، إنه الملك رمسيس الثانى أشهر ملوك الدولة الحديثة.

الملكة تى

الملكة تى

الملكة تى هى الزوجة الملكية العظيمة للملك أمنحتب الثالث وابنة يويا وتويا، عثر على مومياء الملكة عام 1898 فى مقبرة أمنحتب الثانى (KV 35)، بوادى الملوك بالأقصر.

أمنحتب الثالث

الملك أمنحتب الثالث

‏‎يعتبر تمثال الملك أمنحتب الثالث وزوجته «تى» جالسَيْن فى ثبات، رمزا لقوتهما الأبدية، من أهم التماثيل، ‏‎الملك أمنحتب الثالث هو ابن الملك تحتمس الرابع، من الأسرة الثامنة عشرة، عثر على مومياء الملك عام 1898 فى مقبرة أمنحتب الثانى (KV 35) بوادى الملوك بالأقصر.

تحتمس الرابع

الملك تحتمس الرابع

الملك تحتمس الرابع هو ابن الملك أمنحتب الثانى، من الأسرة الثامنة عشرة عصر الدولة الحديثة، مومياء الملك تحتمس الرابع، والتى عثر عليها عام 1898 فى مقبرة أمنحتب الثانى (KV 35) بوادى الملوك.

أمنحتب الثانى

الملك أمنحتب الثانى

الملك أمنحتب الثانى اشتهر بأنه رياضى عظيم، كان الأكثر طولاً من بين أسرته، تمتع هذا الملك بقدرة كبيرة فى قيادة العجلات الحربية. ‏‎ هو ابن الملك تحتمس الثالث من الأسرة 18، تم العثور على مومياء الملك عام 1898 فى مقبرته (KV 35) بوادى الملوك بالأقصر.

تحتمس الثالث

الملك تحتمس الثالث

بدأ الملك تحتمس الثالث عهده كملك بالاسم فقط، لكونه صغيراً جداً على الحكم عند وفاة والده، حينها لعبت زوجة أبيه حتشبسوت دور الوصى على العرش لعدة سنوات، ثم أعلنت نفسها ملكاً بشكل رسمى. تم العثور على مومياء الملك تحتمس الثالث فى خبيئة الدير البحرى عام ١٨٨١.

الملكة حتشبسوت

الملكة حتشبسوت

الملكة حتشبسوت هى ابنة الملك تحتمس الأول، تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثانى، فأصبحت حتشبسوت الوصية على عرش مصر، وحكمت نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث الذى كان صغيراً عندما اعتلى العرش. تم العثور على مومياء الملكة حتشبسوت عام ١٩٠٣ فى الملوك بالأقصر.

تحتمس الثانى

الملك تحتمس الثانى

الملك تحتمس الثانى هو ابن الملك تحتمس الأول، وأخذ شرعيته فى الحكم من خلال زواجه من أخته غير الشقيقة حتشبسوت، خلفه على العرش ابنه تحتمس الثالث. تم العثور على مومياء الملك تحتمس الثانى فى خبيئة الدير البحرى، غرب الأقصر عام ١٨٨١.

تحتمس الأول

الملك تحتمس الأول

الملك تحتمس الأول من الأسرة ١٨، عصر الدولة الحديثة، أصبح ملكًا بعد وفاة الملك أمنحتب الأول، وقد اعتلى العرش فى سن الأربعين تقريبًا. أنجب العديد من الأبناء منهم الملكة حتشبسوت، تم العثور على مومياء الملك تحتمس الأول بخبيئة الدير البحرى عام ١٨٨١.

الملكة مريت آمون

الملكة مريت آمون

‎ مومياء الملكة مريت آمون ابنة الملك أحمس والملكة أحمس نفرتارى، عثر عليها عام 1930 فى مقبرة «TT358» بالدير البحرى.

وهى واحدة من المومياوات الملكية التى سيتم نقلها فى موكب المومياوات الملكية الذى ينتظره العالم.

أمنحتب الأول

الملك أمنحتب الأول

الملك أمنحتب الأول هو ثانى ملوك الأسرة الثامنة عشرة، تولى الملك أمنحتب الأول العرش وهو لايزال طفلًا، فحكم مصر بمساعدة والدته الملكة أحمس نفرتارى. عثر على مومياء الملك فى خبيئة الدير البحرى عام 1881.

الملكة أحمس نفرتارى

الملكة أحمس نفرتارى

كانت الملكة أحمس نفرتارى ملكة قوية ومؤثرة خلال حياتها، وتم تقديسها مع ابنها أمنحتب الأول فى جبانة دير المدينة غرب الأقصر بعد وفاتها، وتم العثور على مومياء الملكة فى خبيئة الدير البحرى غرب الأقصر عام 1881.

‎ سقنن رع تاعا

الملك سقنن رع تاعا

‎هو من ملوك الأسرة السابعة عشرة، وكان حاكمًا لطيبة (الأقصر حاليًا). هو الذى بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس وأكمل الحرب من بعده ابنه كامس وأحمس الأول. ‏‎تم العثور على مومياء الملك سقنن رع تاعا فى خبيئة الدير البحرى، غرب الأقصر عام 1881.

رمسيس الرابع

الملك رمسيس الرابع

الملك رمسيس الرابع نجح فى الحفاظ على العرش، بعد اغتيال والده الملك رمسيس الثالث على يد متآمرين، قام بالكثير من الأعمال من أجل تكريم ذكرى والده. تم العثور على مومياء الملك رمسيس الرابع فى مقبرة أمنحتب الثانى بوادى الملوك فى الأقصر، عام ١٨٩٨.