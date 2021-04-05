شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوزع الهدايا ويداعب الأطفال خلال احتفالات يوم اليتيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن بحديقة النيل، بمدينة بني سويف، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم. وأكد المحافظ خلال الاحتفالية التى حضرها عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب فى المحافظة، على سعادته بالمشاركة في هذه الفعاليات الإنسانية التى يتواجد فيها أطفالنا وأبنائنا لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، مشيرا إلى أن كفالة اليتيم ورعايته من المبادئ الأساسية والقيم النبيلة التي حثت عليها كافة الأديان السماوية، ودعت إلى الاهتمام وتوفير الرعاية لهم، مشدداً على أهمية رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم باعتبارهم جزء هام من المجتمع ورعايتهم حق أصيل على جميع الفئات.

وأشار المحافظ إلى إن رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ورعايتهم وتربيتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، وسواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعاً، فضلا عن أنه عمل وطني وإنساني في المقام الأول، مؤكدا على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا.

تضمنت الاحتفالية عدداً من الفقرات الفنية والغنائية للترفية وإدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأيتام، بجانب مشاهدة فقرة ركوب الأطفال للطفطف، ومرورهم أمام الحاضرين، وحرص المحافظ على مداعبة الأطفال وتوزيع الهدايا ولعب الأطفال، وفوانيس رمضان، وذلك لمشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة الإنسانية.