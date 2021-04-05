شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستعرض مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة بين الجانبين المصري والياباني، في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم «EJEP»، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد عبدالغفار ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي وأمين عام اللجنة د. هاني هلال ووزير التعليم العالي الأسبق، ومن الجانب الياباني السفير نوكي ماساكي سفير اليابان لدى مصر وماتسوناجا هيديكي مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وأومورا يوشيفومي رئيس مكتب جايكا بمصر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والمسؤولين الحكوميين من كلا الجانبين.



واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع وضع الحضانات في مصر وجهود الوزارة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية رأٍس المال البشري وبصفة خاصة تعزيز تنمية الطفولة المبكرة. أصدر الرئيس توجيهاته في شهر يناير 2021 بالبدء في تقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة وبتقديم التسهيلات الممكنة لإصدار تراخيص الحضانات بهدف التوسع في إنشاء وتطوير الحضانات على مستوى الجمهورية ونشر الوعي لدى الأسر بأهمية الحاق أطفالها من سن (0- 4) بالحضانات.



كما قامت الوزيرة باستعراض إنجازات «مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة» والتي تضمنت إجراء تدريبات للميسرات ومديري الحضانات والعاملين بالمديريات وتبادل الخبرات في اليابان، فضلا عن تحسين البيئة الفيزيقية للحضانات وتوفير الأدوات التعليمية والترفيهية المناسبة لتحقيق «التعلم من خلال اللعب»، كما تم إمداد الحضانات بأدوات لقياس أطوال الأطفال وأوزانهم بهدف الاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية.



وأضافت نيفين القباج أن المشروع كان تجريبياً بهدف إيجاد نموذج موحد للحضانات على غرار نموذج الحضانات اليابانية، وبالفعل تم تجريب النموذج في 5 محافظات تشمل الاسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والقليوبية والسويس. وقد قام المشروع باستهداف التنمية والتطور المتكامل للأطفال عبر ٤ مجالات أساسية تشمل تحسين البيئة التعليمية، تأهيل الكوادر التعليمية والنفسية لتنشئة الأطفال، تحسين المهارات التعليمية والإدراكية والنفسية والبدنية، إيجاد وسائل اللعب والترفيه والرياضة للأطفال، وشمول جوانب الصحة والتغذية واكتشاف أي صعوبات للتعلم أو مظاهر إعاقة، تطوير مهارات التواصل واللغة، بالإضافة إلى أهمية توعية الأسر بالأساليب التربوية والتعليمية السليمة لتنمية شخصية ومهارات الطفل.



كما أوضحت أن المشروع قدم دعم إضافي خلال أزمة جائحة كورونا للمساعدة في إعادة فتح الحضانات، من خلال إجراء تدريبات للعاملين بدور الحضانات على الإجراءات الاحترازية وتقديم أدوات الحماية الشخصية. وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتقدم المحرز والتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم والتعليم العالي والطفولة المبكرة الذي يتضمن العديد من النماذج الناجحة والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.