شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومدير منظمة اليونسكو يقومان بجولة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو والوفد المرافق، محافظة أسوان، في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها لمصر بدعوة من وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية، والذي أقيم مساء أول أمس.

شاركهما خلال الزيارة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان. وخلال الزيارة قاموا بجولة زاروا خلالها معبد فيلة ومتحف النوبة، والسوق السياحي حيث تفقدوا أعمال التطوير التي تمت به، كما التقوا بمجموعة من أصحاب البازارات السياحية.

يذكر أن مدير عام منظمة اليونسكو زارت منذ وصولها إلى مصر عدداً من الأماكن الأثرية والسياحية منها القاهرة التاريخية وأهرامات الجيزة ومنطقة آثار سقارة، وقلعة قايتباي ومنطقة المرسي أبو العباس بالإسكندرية.