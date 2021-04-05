شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان وحتي نهاية عيد الفطر، وأكد أن القرار ياتي حرصاَ من الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين بكافة المناطق، تيسيراَ على أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الراهنة.

وقال المصيلحي، إنه وجه مديريات التموين للرقابة على المخابز لحظة بلحظة، مشيراَ إلى أن المخابز سوف تقتح أبوابها أما المواطنين في شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاَ حتي الساعة الخامسة مساءاَ والمخابز المستثناة حتي الساعة التاسعة مساءاَ، مشيرا إلى أن تنظيم عمل المخابز في هذه الفترات في رمضان سيسمح بتوافر كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم طوال اليوم، مؤكداَ أنه وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجية المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقاً للمواعيد المقررة .