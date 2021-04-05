شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المخدرات في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح رجال مباحث المخدرات بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بدائرة المحافظة يقومون بترويج المواد المخدرة.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد وردته معلومات أكدتها التحريات بقيام 3 أشخاص بتشكيل عصابي فيما بينهم للاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على زبائنهم بنطاق المحافظة، وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة وكرهم وضبط كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و3 هاتف محمول، وسلاح أبيض، وميزان وسيارة يتم استخدامها في توزيع المخدرات على زبائنهم.

وتبين أن 2 منهم لهما معلومات جنائية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.