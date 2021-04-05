شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح المبانى الإدارية لـ7 كليات بجامعة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الاثنين المباني الإدارية لعدد 7 كليات وهى (الآداب - التمريض - الحقوق - التربية الرياضية - التجارة - الآثار- الهندسة) بجامعة دمياط، بحضور الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة.

وبدأت مراسم الزيارة بتحية العلم، أعقبه طابور عرض لطلاب كليات الجامعة بساحة العروض والجوالة ترحيباً بوزير التعليم العالي.

وعقد الوزير اجتماعا مع أعضاء مجلس الجامعة، بحضور رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب ممثلين عن طلاب الجامعة، لمناقشة سير العملية التعليمية ومتابعة تنفيذ نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الدراسة عن بعد والدراسة وجها لوجه، موجهًا الشكر لكافة العاملين بالجامعة لاستمرار الدراسة بالجامعة وإجراء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والنجاح في مواجهة التحديات الراهنة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

واقترح الوزير خلال مجلس الجامعة إنشاء أكاديمية لتنمية المهارات والتدريب داخل الجامعات الجديدة لخدمة الخريج والطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة.

وأشاد الدكتور عبد الغفار خلال الزيارة بعدد المشروعات التي نُفذت بالجامعة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير الجامعات الحكومية على جميع الأصعدة، وكذلك الكليات الجديدة التي تم افتتاحها لخدمة البيئة المحيطة بالجامعة.

ومن جانبه، قدم رئيس الجامعة عرضاً تقديمياً تناول خلاله الوضع الراهن بالنسبة للمشروعات التي تم الانتهاء منها واستلامها من الشركات المنفذة باستثناء مشروع البنية التحتية نظراً لشموله وتغطيته حرم الجامعة بالكامل الذي يمتد لمساحة 200 فدان، موجهًا الشكر لوزير التعليم العالى على دعمه المستمر للجامعة في كافة المجالات.

وشهد الاجتماع تسليم شهادات المراكز الأولى والجوائز المالية للطلاب الفائزين في المؤتمر الطلابي "علماء المستقبل 4" الذي تم انعقاده الأسبوع الماضي برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة، والذي تقدم فيه طلاب وطالبات 16 جامعة ومعهد بأبحاث علمية تم تحكيمها من قبل أساتذة متخصصين وذلك دعماً لتعزيز مفهومي البحث العلمي والتعلم مدى الحياة لدى الشباب.

وعقب انتهاء الاجتماع، تفقد الوزير معامل كلية الطب البشري والمبنى الإداري للكلية تمهيداً لإصدار القرار الوزاري لبدء الدراسة بها، كما تابع أعمال إنشاء مشروع القرية الأوليمبية بالجامعة والذي يضم 6 ملاعب تخدم ألعاب وأنشطة رياضية مختلفة (قدم، طائرة، يد، تنس، ريشة)، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم سباعي، وملعب آخر قانوني 11 لاعب، بالإضافة إلى المشاريع المقرر طرحها مستقبلاً والتي تضم (حمام سباحة، ملعب هوكي).

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مبنى الإدارة العامة للجامعة وعدد من المدرجات الكبيرة بسعة إجمالية 3 آلاف طالب وطالبة، وتخدم تلك المدرجات جميع طلاب وطالبات الجامعة بمختلف الكليات البالغ عددها 14 كلية، وكذلك قاعة فاروق شوشة للاحتفالات الكبرى ونادي أعضاء هيئة التدريس.

واختتمت الزيارة بجولة داخل المعرض الطلابي الذي أقيم على هامش المؤتمر الطلابي "علماء المستقبل 4".