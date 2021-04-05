شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسى الليبى يعلن تشكيل الهيئة الوطنية للمصالحة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، عن "مشروع حقيقي" للمصالحة الوطنية بين الليبيين، وتشكيل الهيئة الوطنية للمصالحة الليبية".

وقال عضو بالمجلس الرئاسى خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أن المشروع يرتكز على استعادة الاستقرار إلى ليبيا، ولن يخضع لسلطة وكيان سياسى، مشيرا إلى أنه هو عمل وطنى متحرر من أى قيود وتوجهات.

وأضاف أن المشروع يضم شخصيات وطنية ذات أهمية اجتماعية وسياسية تحظى بثقة جميع الليبيين ولديهم القدرة على تقديم عمل ناضج، مضيفا: "المصالحة لن تستثنى أحد من الليبيين ويهدف لاستعادة الثقة بين الليبيين وانهاء الجفوة بينهم".