شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إدخال الكتابة الهيروغليفية بالمناهج يستهدف إطلاع الطلاب على تاريخهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قضية الوعى الأثرى والسياحى تأتى فى صدارة القضايا التى تهتم بها الوزارة بمراحل التعليم المختلفة، وتتم معالجتها فى معظم المواد الدراسية سواء فى موضوعات أو أنشطة، حيث يتم تناول المفاهيم والمهارات والقيم المتعلقة بالسياحة والمناطق السياحية والأثرية وكل أشكال التراث المصرى القديم، وأيضًا أخلاقيات التعامل مع المناطق السياحية والأثرية بهدف نشر الوعى السياحى والأثرى وإكساب الطلاب أخلاقيات السياحة.

وأوضحت الوزارة أن فكرة إدخال رموز الكتابة الهيروغليفية وما يقابلها من معانى باللغة العربية فى المناهج تهدف إلى إطلاع الطلاب على تاريخهم القديم بهدف المعرفة ورفع الوعى وإثارة اهتمام الطلاب بالكتابة الهيروغليفية والتى كانت من أهم وسائل التواصل مع الحضارة المصرية القديمة، وليس للحفظ.

وأشارت إلى أن المواد الدراسية كلها تتكامل فى دعم تنمية وعى الطلاب الأثرى والسياحى وأن خطة تطوير المناهج المستقبلية تتضمن تطورًا واضحًا فى تنمية وعى الطلاب الأثرى والسياحى من الصف الرابع الذى سيتم تطبيقه العام القادم إلى نهاية المرحلة الثانوية.