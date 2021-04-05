ننشر أول بيان عاجل لمجلس النواب عن قصور منظومة توزيع لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن غياب التنظيم، وسوء الإدارة، وغياب المعايير العلمية في توزيع لقاح (كوفيد-19) على المواطنين.

وقال البياضي، في بيان له اليوم الاثنين، إن ما يتم من إجراءات تخص عملية توزيع اللقاح على المواطنين التي بدأت الأسابيع الأخيرة، تتسم بكثير من الاضطراب والعشوائية وعدم التنظيم الجيد، بداية من التكدس في مراكز توزيع اللقاح على مستوى الجمهورية، والذي يرجع إلى عدم وجود إدارة جيدة لتوزيع الوقت والجرعات على المواطنين، ولإرسال أعداد كبيرة في نفس الوقت دون توزيعهم على توقيتات مختلفة.

وأضاف عضو اللجنة العامة لمجلس النواب أنه يضطر 900 شخص للوجود في نفس الوقت بنفس مركز التطعيم في قاعات مغلقة لمدد تجاوزت 10 ساعات انتظارًا حتى يحصل على الجرعة المطلوبة، وهو ما يسبب إجهادًا شديدًا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلاً عن احتمالية نقل العدوى حال وجودها بسبب هذا القدر من الزحام.

وأشار البياضي إلى أنه لا يوجد معيار واضح لأولوية التطعيم، فنجد أن نسبة من 70-80% من متلقي التطعيم داخل المراكز، هم من فئة الشباب، ولا يوجد تصنيف أو معيار واضح لتقديم أصحاب الأمراض المزمنة أو من تخطوا سن الستين كأولوية، ما يدل على غياب المعايير العلمية في برنامج اللقاح.

وأوضح البياضي أنه تأكيدًا لغياب المعيار العلمي في توزيع اللقاح، لم تعلن حتى اليوم وزيرة الصحة عن خطة؛ لاستهداف كبار السن غير القادرين على الانتقال لمراكز التطعيم وبصفة خاصة المقيمين في دور رعاية للمسنين، أو المقيمين بمنازلهم، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن إعداد قوافل طبية تستهدف المناطق والأحياء الفقيرة لتطعيم كبار السن، أو حتى كبار السن من المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

وتابع عضو اللجنة العامة لمجلس النواب: "حتى الآن خطة التلقيح لا تعلن عن هذا الاستهداف وتتجاهله، وتتركه لوعي المواطن أو رغبة وقدرة ذويه على التسجيل بالموقع الإلكتروني"، مضيفًا أنه رغم أن بداية التطعيم كانت من نصيب الأطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية؛ فإنه لم تتضمن الخطة إعطاء أولوية للأطقم الطبية والعاملين بالمجال الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، رغم أنهم معرضون كذلك للعدوى والخطورة، ولا يوجد لديهم منفذ خاص بهم لأخذ اللقاح سوى مراكز الوزارة كسائر المواطنين.

واستطرد البياضي: كما وصل إلينا ورصدنا على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى للمواطنين من موقع التسجيل بوزارة الصحة، والذي يتجاهل طلبات التلقيح والتسجيل التي قام بها أصحابها من شهر وأكثر، في حين أن مَن سجلوا مؤخرًا حصلوا على اللقاح بسرعة، وهو شيء شديد العجب والتناقض ولا ترد الوزارة على هذه النقطة أو التفاعل معها.

وأشار عضو اللجنة العامة لمجلس النواب إلى أنه وبناءً على هذه الأسباب، فإننا نطالب بإعادة تنظيم عملية توزيع اللقاح؛ بما يضمن حصصًا خاصة لكبار السن واستهدافهم في مراكز المسنين والمستفيدين من برامج التضامن الاجتماعي، وكذلك دمج الأطباء والعاملين بالمجال الطبي في القطاع الخاص ضمن تطعيمات الأطباء، وإعادة ضبط المنظومة وفق معايير علمية كسائر دول العالم.

وطالب عضو مجلس النواب بالموافقة على إدراج هذا البيان العاجل في أول جلسة عامة قادمة وإحالته إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة؛ لاتخاذ اللازم بشأنه.