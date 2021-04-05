بسبب 100 مليون للزمالك.. جدل في "شباب النواب" وحازم إمام يكشف الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت الجولة التفقدية للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لنادي الاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، جدلًا واسعًا بسبب نادي الزمالك، بعدما وجه النائب محمد عمر، سؤالًا إلى مسؤولي وزارة الشباب حول أسباب دعمها نادي الزمالك وترك باقي الأندية.

وقال النائب محمد عمر إن الأندية الشعبية تواجه أزمة كبيرة، ويجب على وزارة الشباب مساعدتها والعمل على دعمها، متابعًا: "أوجه سؤالًا إلى وزارة الشباب: لماذا دعمت نادي الزمالك بـ100 مليون جنيه، وعندما طالب نادي الاتحاد تدعيمه في بناء المرحلة الثانية للنادي الجديد لم يجد نفس الدعم".

وأضاف عمر ممازحًا النائب حازم إمام: "لا أقصد من حديثي حصول الزمالك على دعم؛ ولكن أتساءل لماذا لا يتم دعم باقي الأندية؟!".

وعقب النائب حازم إمام على حديث النائب محمد عمر، قائلًا: "الوزير لم يدفع أي أموال من الوزارة لصالح نادي الزمالك؛ ولكنه أجل سداد أموال كانت مستحقة على النادي، كما أنه استعجل متأخرات مالية كانت مستحقة لصالح النادي، وكان ذلك هو المقصود من تصريح الوزير بأنه أسهم في توفير 100 مليون جنيه للنادي".

ورد النائب محمد عمر: "ما نشر من تصريحات على لسان الوزير كان نصه أن الوزارة هي مَن دفعت الأموال".

ومن جانبه، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن من حق الأندية الحصول على دعم من الوزارة؛ ولكن وزير الشباب لم يدفع لنادي الزمالك مبلغ الـ100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة الأندية الكبيرة، وستكون الزيارة القادمة في الزمالك والإسماعيلي وعدد من الأندية الأخرى بحضور الوزير.

وأضاف حسين: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب همه الأندية الشعبية تقوم على رجلها وأي نادٍ محتاج دعم سندعمه".

يُذكر أن النائب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أكد أن النادي يحتاج إلى 100 مليون جنيه.