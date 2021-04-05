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أول يوم رمضان.. تحديد مواعيد عمل المخابز وبشرى لأصحابها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان، إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية، خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك؛ حرصاَ من الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين بجميع المناطق، وتيسيراَ علي أصحاب المخابز البلدية.

وقال المصيلحي إنه وجه مديريات التموين للرقابة علي المخابز لحظة بلحظة، مشيراَ إلى أن المخابز ستفتح أبوابها أمام المواطنين في شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاَ إلى الساعة الخامسة مساءً والمخابز المستثناة حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأشار المصيلحى إلى أن تنظيم عمل المخابز في هذه الفترات في رمضان سيسمح بتوافر كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم طوال اليوم، مؤكداَ أنه كلف قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجية المطاحن إلى تسليم الدقيق للمخابز طبقاً للمواعيد المقررة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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