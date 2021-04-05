ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة ونجلها في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة قتل سيدة ونجلها بمحافظة المنيا.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا بشأن واقعة العثور على جثة ربة منزل بدائرة مركز بنى مزار بمديرية أمن المنيا وبها إصابة عبارة عن تهشم بالرأس، ووجود كريمتها( 6 سنة "على قيد الحياة وبدون إصابات" بمحل الواقعة واستقبال إحدى المستشفيات نجل المتوفية 3 سنوات "متوفى" نتيجة كسور بالجمجمة.

وتوصلت تحريات فريق العمل الـمُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا إلى أن مرتكب الواقعة (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال اختبائه بمدينة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات مع المتهم.