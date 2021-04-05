متهم في واقعة حسن شاكوش: "أنا خدت 300 جنيه في الليلة.. ومليش دعوه بحاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى متهم يعمل "بودي جارد" في كافيه المطرب الشعبي حسن شاكوش بأقواله أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهم إنه تم التعاقد معه لتأمين حفل افتتاح الكافيه مقابل 300 جنيه في الليلة، ولا يعمل باستمرار في الكافيه"، نافيًا عدم معرفته بافتتاح المحل بدون تراخيص من عدمه أو مخالفة الإجراءات الاحترازية لقرارات مكافحة كورونا "مليش دعوه بحاجة خالص".

وبدأت نيابة مدينة نصر، اليوم الاثنين، التحقيق مع المطرب حسن شاكوش، و20 من العاملين معه في القضية رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر.

والمتهمون هم كل من "أ. ع، ا. ج، ح. م، م. خ، إ. س، ر. ف، ح. ع، أ. ش، أ. م، أ. م، ز. ا، ع. م، م. ق، م. م، إ. م، ف. ا، ع.ح، م. ح، إ. س، م. ص".

ووصل مطربو المهرجانات حمو بيكا، وعمر كمال، وشحتة كاريكا إلى نيابة مدينة نصر، دعمًا لزميلهم حسن شاكوش قبيل التحقيق معه بتهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وألقت الأجهزة الأمنية أمس الأحد، القبض على المطرب الشهير حسن شاكوش بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقامة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، إضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.

وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

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