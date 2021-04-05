ذبْح عجل وافتتاح الكافيه.. لماذا وصل حسن شاكوش للنيابة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بدأت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة قيام المطرب الشعبي حسن شاكوش بإقامة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه دون الحصول على ترخيص بالإضافة لمخالفة قرارات مجلس الوزراء بمنع إقامة الحفلات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

بداية الواقعة: ذبْح عِجل

على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش، فيديو من أمام "كافيه" يملكه بدائرة قسم مدينة نصر، يظهر فيه قيامه وآخرين بذبح "عِجل" تمهيدًا لافتتاح الكافيه في اليوم التالي بشارع أنور المفتي بمدينة نصر.

بلاغ ضد شاكوش

مساء أمس الأحد، أقام مطرب المهرجانات الشهير حفل افتتاح لـ"الكافيه" حيث ظهر في فيديو متداول "منصة ضخمة" تحمل الـ"دي جي"، وتجمع العشرات من أصدقائه وجمهوره أمام الكافيه، فيما تكدست السيارات في الشارع.

وعلى إثر ذلك، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد بافتتاح مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، الكافيه، وإقامته حفل مخالفًا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الكافيه، وتبين أن "شاكوش" لم يحصل على تراخيص الافتتاح، فتم فض حفل الافتتاح وتشميع الكافيه واحتجازه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

أحمد سعد وكاريكا يدعمون "شاكوش"

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، إن المطرب الشعبي حسن شاكوش مُحتجز داخل قسم شرطة مدينة نصر أول؛ لإقامته حفل افتتاح كافيه ملكه بمدينة نصر، مُخالفًا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف المصدر، أن المطرب حسن شاكوش بدا متماسكا، وزاره عدد من أصدقائه أبرزهم الفنان أحمد سعد، والمطرب الشعبي شحتة كاريكا.

حسن شاكوش في النيابة

وصل المطرب الشعبي حسن شاكوش، اليوم الاثنين، إلى مقر محكمة مدينة نصر؛ للتحقيق معه على خلفية إقامته حفل افتتاح كافيه ملكه بمدينة نصر، مُخالفًا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.