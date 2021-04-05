شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يستقبل وفد من الأمم المتحدة لبحث بدء تنفيذ مشروع التنمية الحضارية «حيّنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الإثنين، وفدًا يضم بعض ممثلي عدد من الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التنمية الحضارية المتكامل«حيّنا»، بمنطقة الحميدات ومنطقة المعنا بمدينة قنا حيث جاء على رأس ذلك الوفد رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN Habitat» مكتب مصر، وإيمان رضوان، مدير المشروعات بالسفارة السويسرية بالقاهرة، والمهندس عمرو لاشين، مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن مشروع «حيّنا» يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف إعادة إدارة الأراضى وترتيبها مما يحقق عائدا تشاركيا على الأهالي والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائي غير المخطط وتحقيق عائد تنموى واستثماري فضلا عن كونه ركيزة أساسية لدعم المخطط التفصيلي للمناطق ودعم البنية الأساسية بها وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة

وأضاف محافظ قنا أن إجمالي القيمة المالية للمشروع تصل إلى 11 مليون و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسري و3 ملايين و500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية و160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمحافظتين على مستوى الجمهورية إحداهما محافظة قنا، مشيرًا إلى أنه تم إختيار منطقتين لتنفيذ المشروع بهما هما منطقة المعنا بمساحة 125 فدان ويقطنها أكثر من 1500 مواطن ومنطقة نجع نصر الله بالحميدات بمساحة 133 فدان ويقطنها أكثر من 13 ألف مواطن.

من جانبها، أكدت رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمكتب مصر أن المشروع يعد أحد أهم وأكبر المشروعات التي يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر، معربةً عن أملها في تكاتف الجهود لإنجاح المشروع للخروج بمجموعة من الدروس المستفادة والتوصيات التي من الممكن تساعد في تطبيقه وتكراره في مناطق ومحافظات أخرى مؤكدةً على أهمية عنصري المتابعة والتقييم خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.

اجتماع محافظ قنا بشأن مشروع حينا

اجتماع محافظ قنا بشأن مشروع حينا