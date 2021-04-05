شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انخفضت أسعار الذهب اليوم 5-4-2021 ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل جرام الذهب اليوم الاثنين 5 أبريل 2021 انخفاضا 3% من سعره في بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة في مصر. وقال وصفي أمين رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية إن أسباب انخفاض أسعار الذهب هي فتح سندات الخزانة الأمريكية عوائدها.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن رؤوس الأموال ضخمة تجري وراء النسب الصغيرة، في الأموال لتجميع أكبر قدر ممكن من الأرباح.

وذكر رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن سعر الذهب انخفض في بداية تعاملات الإثنين 5 أبريل أيضا رغم أن هذا اليوم يعتبره عدد كبير في أمريكا ودول أوروبا يوم من أيام عيد القيامة.

أسعار الذهب في بداية اليوم الإثنين 5 أبريل هي.

- جرام الذهب عيار24 في تعاملات يوم الإثنين سعره: 864 جنيها.

- جرام الذهب عيار 21 في تعاملات يوم الإثنين صل إلى: 765 جنيها.

- جرام الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم الإثنين وصل: 650 جنيها.

- الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين وصل: 6100 جنيه.