شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متوسط تأخير القطارات بعد إجراءات السلامة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السكة الحديد جدول تأخير القطارات عقب إجراءات السلامة الجديدة بعد حادث تصادم قطاري ١٥٧ و٢٠١١ في مدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج يوم ٢٣ مارس الماضي.

وكشف الجدول الجديد عن زيادة طفيفة في متوسط التأخيرات تراوحت ما بين ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة.

حيث بلغ متوسط التأخيرات بالإسكندرية ٤٥ دقيقة في الرحلة الواحدة، وفي الرحلات ما بين أسيوط والقاهرة ٤٠ دقيقة ومن أسوان إلى أسيوط ٣٠ دقيقة، في الوقت الذي بلغت التأخيرات بين بنها- الزقازيق ٤٠ دقيقة وقليوب- المنصورة ٤٠ دقيقة