شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في البحر الأحمر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة البحر الأحمر انطلاق معرض «أهلا رمضان» بمدينة الغردقة، غدًا الثلاثاء، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تتفاوت من 25: 30%، تنفيذا لخطة الدولة بتوفير معارض «أهلا رمضان» بجميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين طوال الشهر الكريم من سلع غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق .

وشدد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، على ضرورة توفير السلع ذات الجودة العالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين، وقيام جهاز حماية المستهلك بالمراقبة اليومية على السوق ومنافذ بيع جمعيتى والتأكد من تاريخ الصلاحية للمواد الغذائية، كما وجه بتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد باتخاذ كل التدابير الصحية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

يقام المعرض تحت إشراف المحافظة ومديرية التموين، ويشارك بالمعرض الغرفة التجارية والصندوق الاجتماعي، ويعمل المعرض طوال أيام الأسبوع وحتى آخر يوم في شهر رمضان الكريم بمواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر مساءً، يحتوى على 20 محل تحتوى على كل أنواع السلع منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكل مستلزمات الشهر والمجمدات والدواجن واللحوم وأدوات منزلية وملابس.