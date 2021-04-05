شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يحتفي بالأمهات المثاليات بالفشن: قصص كفاح تضرب أروع الأمثلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على قصص كفاح الأمهات المثاليات اللائي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والعطاء، مثمنا الدور الكبير للأم المصرية وتضحياتها اللامحدودة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، موجها تحية خاصة لأمهات شهداء الواجب اللائى قدمن أبطالاً بواسل جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية دفاعا عن أمن واستقرار وطننا الغالي مصر،مؤكدا أن الأمهات المصريات الفضليات قدمن ولا زالت يقدمن أروع النماذج في التضحية والعطاء دون انتظار المقابل.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب «بمركز ومدينة الفشن،وذلك ،الأستاذ طه محمد بهجت عضو مجلس النواب،و إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن ولفيف من القيادات التنفيذية والحزبية والشعبية وممثلى الجمعيات الأهلية.

وقد بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، أعقبها تقديم بعض الفعاليات الفنية، فيما اختتمت الاحتفالية بتكريم 45 من الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة.

