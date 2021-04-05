شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمجزر المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مجزر المحافظة بمنطقة القابوطي الجديد، لمتابعة سير العمل وانتظامة ومتابعة أعمال الذبح والتطوير ورفع الكفاءة بالمجزر وأعمال الإنشاءات الجديدة التي تتم بالمجزر رافقة خلالها الدكتور فواد البدويهي مدير المجزر.

ووجه المحافظ، خلال جولته، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، على العاملين والتخلص الآمن من مخلفات الذبح أولا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات مع تواجد الأطباء المتخصصين بصورة دائمة داخل المجزر.

وأكد المحافظ أن منطقة القابوطي الجديد تشهد طفرة كبيرة في مجال تنمية الثروة الحيوانية حيث توجد بها واحدة من كبرى محطات التسمين بطلقة استيعابية تقدر بعشرة آلاف رأس ماشية، مشيرا إلى أن تواجد المحطة بجانب مجازر بورسعيد يسهل من مهام العاملين في مجال الثروة الحيوانية.