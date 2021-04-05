شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم فاعليات التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة، بمشاركة 3 مليون و500 ألف طالب من مختلف المحافظات، بهدف إحداث نهضة في القـراءة عبر جعلها أولويـة لـدى فئــات المجتمـع؛ مع تحـقيق الاستـدامة المعـرفية التي تضع مصر في المكانة اللائقة التي تستحقها بين الدول.

التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة لتحقيق الاستدامة المعرفية للطلاب

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، أن المشروع الوطني للقراءة، مشروع ثقافـي تنافسـي، يستهــدف توجيــه أطفــال مصــر وشــبابها لمواصـلة القـراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة؛ التي تمكنهــم من تحصيل المعرفـة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولاً لمجتـمع يتــعلم ويفـكر ويـبتكر، وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر2030، ويتوافـق مع أجندة التطوير الخاصة بوزارة الـتربيـــة والتـعليــم والتـعليــم الفني.

التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة لتحقيق الاستدامة المعرفية للطلاب

وأوضح نائب الوزير لشؤون المعلمين أن هذا المشروع يرتكز على أربعة أبعاد رئيسية، وهي: التنافس المعرفي في القراءة بين طلبة المدارس، والمدونة الماسية التي يتنافس فيها طلاب الجامعات في القراءة، والمعلم المثقف؛ حيث يتنافس المعلمون في القراءة، والمؤسسة التنويرية؛ وفيها تتنافس المؤسسات المجتمعية.

التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة لتحقيق الاستدامة المعرفية للطلاب

وأشار إلى أن المشروع الوطني للقراءة يستهدف تحقيق تنميـة الوعـي بأهميـة القـراءة، وتمكـين الأجيال الناشئة من مفاتيـح الابتكار عـبر الـقراءة الإبداعية النــاقدة المنتجــة للمعرفــة، وتعـزيز الـحس الوطني والشـعور بالانتمـاء ودعـم القيم الوطنيـة والإنسانيـة، وإثراء البيـئة الثقافـية فـي المدارس والمعاهد والجامـعات، وتحقيق التسـامح، وقبول الآخر، فضلًا عن تشجيـع المشـاركات المجتمعية الداعمة للـقراءة.

التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة لتحقيق الاستدامة المعرفية للطلاب

وقال الدكتور رضا حجازى أن النظام التعليمي الحالى يوظِّف مصادر التعلم عن بعد، ويمكِّن المتعلم من اكتساب المعرفة، ومعالجتها، واستخدامها بطريقة إبداعية ومبتكرة، وصولًا إلى توسيع نطاق التفكير في مفهوم (مجتمعات التعلم)، مضيفًا أن التعليم المصري حاليًا يشهد نقلة نوعية حضارية فارقة، ارتكزت على إطلاق «بنك المعرفة المصري»؛ لمساعدة المتعلمين من كافة الأعمار على تطوير معارفهم ومهاراتهم لمناسبة متطلبات القرن الحادي والعشرين.

التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة لتحقيق الاستدامة المعرفية للطلاب

كما أشار الدكتور رضا حجازى إلى الجهود المبذولة في تطوير عدد كبير من المناهج الدراسية، وتطوير نظم وأساليب التقييم والامتحانات، وإطلاق العديد من المنصات التفاعلية والقنوات التعليمية، ومنصات البث المباشر، لتمكين الطلاب من (الاتصال) بالنظام التعليمي، طوال الوقت وفي كل مكان؛ لتعظيم قدرة المتعلم المصري على اكتساب المعرفة من مصادرها المتنوعة وتوظيفها في مختلف المجالات.

التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة لتحقيق الاستدامة المعرفية للطلاب

حضر فاعليات التصفيات النهائية للمشروع، سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة، ومحمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب عن لجنة التعليم والبحث العلمى، وهشام السنجرى المسؤول عن المشروع، ومحمد عبدالله أمين عام المعلمين، والمندوه الحسينى رئيس جمعية التعليم الخاص.

التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة لتحقيق الاستدامة المعرفية للطلاب

التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة لتحقيق الاستدامة المعرفية للطلاب

التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة لتحقيق الاستدامة المعرفية للطلاب

التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة لتحقيق الاستدامة المعرفية للطلاب