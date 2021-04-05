شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الوادي الجديد يستأنف المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المتابعة والتقويم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف قطاع تعليم الوادى الجديد، اليوم الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف المتابعة وتقويم الآداء.

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، أن المقابلات الشخصية اليوم تمت للمتقدمين لشغل الوظائف بإدارتى الخارجة وباريس، بحضور أعضاء الدكتور جمال حسن وكيل المديرية، والدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة.

وأوضح النيلى، أنه تم عقد اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين بالإضافة لعقد المقابلات الشخصية،وسيتم اختيار أفضل العناصر القادرة على العطاء والتميز.