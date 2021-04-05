شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حياة كريمة».. محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية الشاملة بقرية الجعافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أعمال القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها جامعة الفيوم بالتعاون مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم، بقرية الجعافرة التابعة لمركز اطسا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أقيمت القافلة بوحدة صحة الأسرة بالجعافرة، ومدرسة الجعافرة للتعليم الأساسي، وشملت تخصصات الباطنة، والرمد، والأسنان، والنساء والتوليد، والعظام، والجراحة، والأطفال، فضلاً عن قياس السكر والضغط للمترددين على القافلة، وصرف الأدوية للحالات من خلال صيدليتين، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج متابعة طبية إلى المستشفى الجامعي.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أقسام القافلة المختلفة، وناقش المواطنين حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تفقد المحافظ امتحانات دارسي محو الأمية بعدد 3 لجان بإجمالي 80 دارس، فضلاً عن ندوة تم تنظيمها للمترددين على القافلة حول كيفيه الحفاظ على صحة الأم والطفل.

وأضاف، أن القافلة قد قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد 700 حالة، كما التقى المحافظ أيضاً عدداً من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ووجه بسرعة حلها.

وثمن محافظ الفيوم دور الجامعة في المشاركة المجتمعية من خلال تنظيم القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية، إلى جانب دورها الأكاديمي والتنويري بما تمتلكه من خبرات وكوادر علمية، موجهاً بالتوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل المزيد من القرى النائية والمحرومة، وزيادة عدد التخصصات بهذه القوافل لتحقيق أكبر استفادة للأهالي.

شهد فعاليات القافلة الطبية الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر حتاتة عميد كليه الطب، والدكتور طلال أحمد عبدالرحيم عميد كلية التمريض، والدكتور محمد صفاء الدين مدير المستشفيات الجامعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، والأستاذ رجب فاروق إمبابي مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، والاستاذ محسن ربيع رئيس جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية لتنمية المجتمع.