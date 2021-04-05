شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة إزالة كافة الإشغالات بمحيط ميدان البساتين بالخارجة، ضمن خطة تطوير الميدان الجارية لإضفاء مظهر حضاري وتحقيق السيولة المرورية بهذا الميدان الحيوي.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التطوير، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة، كما وجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بالجزيرة الوسطى والشوارع الممتدة وإزالة المباني العشوائية بهذه الشوارع.