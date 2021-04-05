شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يطلق اسم «كمال الجنزوري» على ميدان المسلة بالباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الراحل الدكتور «كمال الجنزوري» رئيس الوزراء الأسبق على ميدان المسلة بالباجور تخليداً لذكراه وتقديراً لدوره الوطني العظيم.

كما وافق المجلس التنفيذي، على إطلاق اسم الشهيد «محمد عبدالحميد السيد أبوحجر»على مدرسة كفر قورص للتعليم الأساسي بأشمون، فضلا عن الموافقة على إطلاق اسم الشهيد «على سعيد على عفيفي» على مدرسة محلة سبك الاعدادية المشتركة بقرية محلة سبك بأشمون، وكذا إطلاق أسم الشهيد «السيد رمضان ابراهيم» على مدرسة المنطقة الصناعية الابتدائية بحي غرب شبين الكوم، والشهيد «على حسين الكفراوى» على مدرسة منشأة جريس للتعليم الأساسي بأشمون، والشهيد «شحاتة مصطفى عبدربه» على مدرسة عزبة الاصلاح الزراعي للتعليم الأساسي بالدبايبة ببركة السبع.

وقد أكد محافظ المنوفية أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ومشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء تخليداً لذكراهم وما قدموه من بطولات وتضحيات غالية.