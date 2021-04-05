شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير منطقة القلقان الشرقي بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال تطوير منطقة القلقان الشرقي بالخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز. حيث تم الإنتهاء من أعمال إحلال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتوسعة الشوارع ودهان واجهات المنازل وتركيب انترلوك بالشوارع، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق غير المخططة بالمدينة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأعرب أهالي المنطقة خلال لقائهم مع المحافظ عن إمتنانهم لأعمال التطوير التي غيرت وجه المنطقة إلى منطقة حضارية آمنه. ووجه المحافظ بسرعة إنشاء المسجد الموجود بالمنطقة وإنهاء أعمال الإنارة المتبقية بالشوارع.