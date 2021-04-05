شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا رمضان يستقبل المواطنين بمدينة نصر وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ معرض " أهلا رمضان "، اليوم الإثنين، فى استقبال المواطنين، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، لشراء احتياجاتهم، حيث يتم طرح مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمشاركة 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد افتتح مساء أمس الأحد معرض "أهلا رمضان "، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية.

اقبال المواطنين على معرض أهلا رمضان



إقبال على معرض أهلا رمضان



الأطفال داخل معرض أهلا رمضان



الالتزام بالاجراءات الوقائية



التسوق داخل مرض أهلا رمضان



التسوق داخل معرض أهلا رمضان



التمور فى معرض أهلا رمضان



المعروضات داخل معرض أهلا رمضان



المنتجات فى معرض أهلا رمضان



المواطنين اثناء الشراء



المواطنين بمعرض أهلا رمضان



تطبيق الاجراءات الاحترازية



جانب من التسوق



قمر الدين



قياس الحرارة على زوار معرض أهلا رمضان



منتجات رمضان بالمعرض