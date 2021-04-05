شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. سيدة تعمل أمين سر جلسة فى محاكم مجلس الدولة بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت لليوم الثانى على التوالى موظفة على منصة القضاء بمجلس الدولة فى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ومارست عملها كأمين سر وسكرتير جلسة. كان أول ظهور لسيدة تعمل سكرتير جلسة بمجلس الدولة، أول أمس، وذلك لأول مرة منذ تاريخ إنشائه قبل 70عامًا، داخل محكمة مجلس الدولة بكفر الشيخ.

وقد سبق والتقى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة خلال شهر مارس الماضي، جموعاً كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة أوضاع بيئة العمل وأهم المشاكل التي تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس، واستبيان مدى استعدادهن للعمل في السكرتارية داخل الجلسات.

ودعماً من المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة للمرأة العاملة بالمجلس، فقد ااستمع لموظفات المجلس الحاضرات وطلباتهن بخصوص أمور العمل، مؤكدًا لهن أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للموظفات لمساعدتهن على القيام بعملهن بسهولة ويسر.

وسبق وأصدر المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، تصريحات سابقة أكد فيها إن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات في المحاكم وأنهن على استعداد للقيام بأي عمل يكلفن به من إدارة المجلس إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات .

كان مجلس الدولة قد أعلن في وقت سابق عن مبادرته على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.