شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع القطار الكهربائى عدلى منصور ـ العاشر وموعد تشغيله للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” في 14 معلومة كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار الكهربائى الواصل بين مدينة السلام بالعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان والمدن التي سيخدمها وموعد تشغيله أمام الجمهور خلال التقرير التالى:

1ـ المشروع يمتد بطول 92.3 كم.

2ـ ينطلق من محطة عدلي منصور رابطا العبور والشروق وهليوبوليس الجديدة والمستقبل وبدر والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.

3ـ المشروع يستهدف التسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى المدن الجديدة.

4ـ متوقع ينقل المشروع بعد تشغيله حوالي 500 ألف راكب يوميا.

5ـ تكلفة المشروع ستصل إلى حوالى 2.2 مليار دولار.

6ـ عدد محطات المشروع 16 محطة.

7ـ يوجد بالمشروع محطتان تبادليتان هما محطة عدلي منصور ومحطة مدينة الفنون والثقافة.

8ـ محطة عدلى منصور تبادلية بين الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي وخط سكة حديد القاهرة ـ السويس وخط أتوبيس المطار المخطط تشغيله وموقف السوبر جيت.

9ـ محطة مدينة الفنون والثقافة تبادلية بين خط مونوريل العاصمة الإدارية الجارى تنفيذه والقطار الكهربائى.

10ـ المشروع يتضمن 7 كباري لربط مسار القطار الكهربائي تشمل (جنيفا والروبيكي1 والروبيكي2 والإسماعيلية والسويس والعاصمة الإدارية1 والعاصمة الإدارية2.

11ـ يتضمن المشروع 4 كباري للسيارات لسهولة حركة سير المركبات أعلى مسار القطارالكهربائي تضم (الهايكستب والمستقبل1 والمستقبل2 والشروق.

12ـ يشمل المشروع عدد 2 نفق أسفل المسار لحركة السيارات هما بدرونيو هليوبوليس.

13ـ مخطط افتتاحه وتشغيله أمام الجمهور خلال أكتوبر المقبل.

14ـ سيتم تشغيل بالمشروع بعد افتتاحه 22 قطارا.