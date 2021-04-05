شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية: وقف الاجتماع الأسبوعى و25% نسبة حضور القداسات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أنه حفاظا على الصحة العامة وتجاوبا مع متطلبات المرحلة الحالية من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح شعب مصر المبارك، فإنها توصي الكهنة والرهبان والراهبات وكل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية بمصر، باتباع التوصيات التالية:

1. تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ، على أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، وأن يكون هناك فاصلا بين كل شخص وآخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

2. إيقاف كل الاجتماعات الأسبوعية، ومدارس الأحد، والنهضات الروحية للصوم الأربعيني المقدس. ويحق لمطران كل إيبارشية إقرار الاستثناءات من هذا البند، كلٌّ حسب ظروف إيبارشيته.

3. يحتفل الآباء الكهنة بطقوس أسبوع الآلام وأعياد القيامة، كلٌّ في كنيسته، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت الصلوات لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

4. يتم الاحتفال بتكريس زيت الميرون المقدس يومي الأربعاء والخميس الحادي والعشرين، والثاني والعشرين من أبريل 2021، وذلك بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي. وستكون الصلوات قاصرة على الآباء المطارنة والكهنة والإكليريكيين فقط.

وأضافت الكنيسة: "نصلى ضارعين إلى الله تعالى، أن تحل قيامة رب المجد وتمنح العالم الشفاء والبركة، وأن يحتفل العالم، بكل مناسبات الأعياد، رافعا كل آيات الحمد والشكر لله تعالى على رحمته ورأفته بخليقته.