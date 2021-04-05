شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة تضرب البلاد.. خريطة طقس الأسبوع وموعد انخفاض الحرارة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موجة حارة تتعرض لها البلاد، حيث يكون الطقس حارا على أغلب الأنحاء نهارًا خلال الـ48 ساعة المقبلة، ويتراوح من لطيف إلى معتدل ليلًا، وتسجل الحرارة ارتفاعا ملحوظا خاصة اليومين المقبلين لتصل العظمى إلى 36 درجة الثلاثاء والأربعاء.

هيئة الأرصاد توقعت انكسار الموجة الحارة نسبيا يوم الخميس المقبل، حيث تصل الحرارة إلى 30 درجة، واعتبارا من الجمعة 9 أبريل انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجات مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد ما يزيد الشعور بالانخفاض.