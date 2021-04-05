شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين العربية للتصنيع والقومى للمرأة لتجهيز وتدبير احتياجات المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بروتوكول للتعاون المشترك، لتدبير كافة احتياجات المجلس القومى للمرأة فى المجالات المختلفة .

وفي إطار البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بمقر رئاسة العربية للتصنيع، أكد الفريق "التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة بإعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي، والميكنة الإلكترونية، وتدبير كافة إحتياجات وتجهيز ورفع كفاءة جميع مباني الوزارات والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.

وأشاد بمجهودات المجلس القومي للمرأة في دعم وتعزيز دور المرأة المصرية في كافة المجالات، فضلا عن دور المجلس في التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والمشاركة في كافة القضايا المجتمعية.

كما أوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي تلبية كافة احتياجات القومي للمرأة في العديد من المجالات ومنها تطوير وتجهيز مباني المجلس بما يخدم عمليات التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية، فضلا عن تدبير الشاشات الإلكترونية والحواسب الآلية والشبكات والبرمجيات والتطبيقات الذكية وتجهيزات الأثاث المكتبي العصري والطاقة المتجددة والأنظمة الموفرة للطاقة والمياه وكاميرات المراقبة والتأمين الإلكتروني الحديثة، والعديد من المجالات التنموية المختلفة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتم من خلال إستغلال كافة الإمكانيات التصنيعية المتميزة بالعربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مؤكدا علي خدمة ما بعد البيع والتي تمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، علي أهمية التعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدة بدور الهيئة الرائد وخطتها الطموحة لتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي في كافة المجالات، وذلك من خلال خبرات العربية للتصنيع التكنولوجية والبشرية، والتي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

كما أوضحت أنه تم بحث الإستفادة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز خطوات التحول الرقمي للمجلس القومي للمرأة، وإتاحة البرامج التدريبية لأعضاء المجلس من خلال معاهد ومراكز التدريب التابعة للعربية للتصنيع .