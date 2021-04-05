أول أيام رمضان 2021.. تعرف على عدد ساعات الصيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

حدد علماء الفلك موعد أول يوم رمضان فلكيًا ليكون أول يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان عند غروب الشمس يوم الأحد الموافق 11 أبريل، من خلال عدد 7 لجان متخصصة تنتشر في عدة أماكن متفرقة من جمهورية مصر العربية أماكن مختارة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة المصريَّة وأيضًا معهد الأرصاد، وتضم لجان استطلاع هلال شهر رمضان علماء شرعيين ومتخصصين في علم الفلك.

ويبلغ عدد أيام شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية 30 يومًا، وعدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان فلكيًا وهو يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، 14 ساعة و41 دقيقة حسب توقيت القاهرة، بينما تكون عدد ساعات الصوم يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 والذي يوافق يوم 30 رمضان 1442 هجرية، هو الأطول في عدد ساعات الصيام وتصل إلى 15 ساعة و34 دقيقة.

اقرأ أيضا:

أول يوم رمضان الثلاثاء.. ننشر إمساكية الشهر وعدد ساعات الصيام