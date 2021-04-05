حمو بيكا وعمر كمال وكاريكا يدعمون "شاكوش" بنيابة مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وصل مطربو المهرجانات حمو بيكا، وعمر كمال، وشحته كاريكا إلى نيابة مدينة نصر، دعمًا لزميلهم حسن شاكوش قبيل التحقيق معه بتهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وألقت الأجهزة الأمنية أمس الأحد، القبض على المطرب الشهير حسن شاكوش بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقامة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، بالإضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.

ومن المقرر أن تحقيق نيابة مدينة نصر مع "شاكوش" و9 آخرين في الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.