النقض: تأييد المشدد 3 سنوات للمتهمين في "أحداث عنف عين شمس"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من 3 متهمين، وأيدت الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 5 آلاف جنية في اتهامهم بأحداث عنف عين شمس.

كما عاقبت المحكمة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات في ذات القضية.

أسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 2720 جنايات عين شمس قيامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الأهالي قاطني عزبة مجاهد دائرة قسم عين شمس بقصد الترويع والتخويف بالحاق أي أذى مادى ومعنوي ولفرض السطوة متى كان من شأن تلك الافعال ألقاء الرعب في نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتها للخطر حال كونهم شخصين فأكثر حائزي من الأول وحتى الثالث سلاحين ناريين وذخائر.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بإصابة اثنين من المواطنين عمدا التي أعجزتهما عن إشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن فرد خرطوش وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري مشخشن مسدس وذخائر نارية مما تستعمل على السلاحين.

وأكدت التحقيقات استعمال المتهم الأول القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو ضابط مباحث قسم عين شمس ليحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه متلبسا بجريمة احراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص بان اطلق من سلاح أحرازه صوبه أعيرة نارية للحيلولة دون ضبطه ولم يبلغ بذلك مقصده بضبطه.