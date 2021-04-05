محكمة النقض تقضي ببراءة 105 متهمين في "أحداث شغب عابدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول طعون 105 متهمين بالتورط في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة عابدين في القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات بعد قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبراءتهم من الاتهامات المنسوبة لهم.

كانت محكمة النقض في جلسة سابقة، قررت إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضي.

كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة عدا 7 عاقبتهم بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى مراقبة.