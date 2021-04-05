شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنافذ استعدادًا لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال هذا الشهر الكريم.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

ووجه وزير الزراعة قطاع الانتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والاسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، كذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، كذلك ياميش رمضان، بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات فضلا عن السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.