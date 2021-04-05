شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي تنظم ندوة «علاقة الفن بالبيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، ندوة بعنوان «علاقة الفن بالبيئة» في إطار فعاليات الأسبوع البيئي الثالث عشر وحاضر فيها الدكتور عمرو عبدالقادر، أستاذ النحت المساعد بالكلية.

وأكد الدكتور عمرو عبدالقادر، أستاذ النحت المساعد بكلية التربية النوعية، أن علاقة الفن بالبيئة علاقة وثيقة تبادلية يتأثر فيها الفنان بما يحيط به في البيئة ويؤثر فيها جماليا من خلال إضفاء لمسة جمالية على البيئة المحيطة، كما تناولت الندوة أيضًا أعمال الفنانين المصريين الذين تناولوا موضوعات من البيئة في أعمالهم وكيف أثرت الأعمال الفنية المنتشرة في الميادين وعلى الجدران والكباري في تغيير رؤية المتذوق للبيئة.

شهد الندوة طلاب الكلية وأفراد من المجتمع المدني المهتمين بالبيئة.