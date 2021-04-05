شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار ومدير اليونسكو يتفقدان أعمال تطوير السوق السياحي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، يرافقه مدير عام منظمة اليونسكو أودري أزولاي، السوق السياحي القديم بمدينة أسوان، والجارى فيه أعمال التطوير والتجميل ضمن المشروع الحضارى لواجهة عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والذى يضم حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى.

وأثناء الجولة التفقدية في ممشى السوق التي رافقهم خلالها الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية، حرص وزير السياحة والأثار، ومدير عام منظمة اليونسكو بالمرور على البازارات والعاديات ومحلات العطارة التي تشتهر بها أسوان، حيث أبدوا إعجابهم بطريقة العرض للمنتجات وواجهات المحلات والمظلات الخشبية والأرضيات، وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية.

في نفس السياق زار وزير السياحة والأثار، ومدير عام اليونسكو، العديد من المقاصد السياحية الأخري منها معابد فيله ومتحف النوبة، بالإضافة إلى القيام بجولة نيلية حيث أستمعت مدير عام اليونسكو لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيرى، عن محتويات معابد فيله ومتحف النوبة والحقب التاريخية والقطع الأثرية التي جسدت مراحل متعاقبة من العصور والحضارات المختلفة، فيما أعربت أودري أزولاي، عن إعجابها بالحضارة المصرية القديمة التي أبهرت العالم بأسرارها وسحرها وهو الذي تجسد في العرض الشيق لنقل الموميات الملكية مساء السبت الماضي.