شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، مجموعة من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، بدأت الجولة بتفقد آخر أعمال التطوير بمحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، حيث تفقد المحافظ انتهاء تركيب المعدات بعنبر ١ و ٢، تركيب المعدات الخاصة بالتربية بعنبر ٧ و٨ وتركيب الهياكل المعدنية وصب الأرضيات بعنابر ٤، ٥ و٦، كما تابع المحافظ تركيب وحدة العلف وتخطيط الأرضيات لإدخال الصرف لجميع العنابر بنسبة أعمال وصلت إلى ٨٠٪.

والجدير بالذكر أن المحطة تتكون من ٨ عنابر ٢ لتربية الأمهات و ٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، مقامة على مساحة ١٤ قيراط بتكلفة إجمالية ٧٦ مليون جنيه ومن المقرر افتتاحها في احتفالات العيد القومي للمحافظة القادم.

واستمرت الجولة بتفقد المحافظ لمشروع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي ضمن مشروع تطوير عواصم المدن، حيث تابع المحافظ أعمال الحفر لإنشاء ٦ عمارات تحتوي كل عمارة على دور أرضي و٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان.

واخْتُتِمَت الجولة بفض سوق العجيزي تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء بفض الأسواق والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه المحافظ رئيس حي أول طنطا بإزالة الإشغالات بشكل مستمر من المنطقة حفاظاً على صحة المواطنين ولتوفير سيولة مرورية بالمدينة.

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي أول طنطا بإزالة المخلفات بعمارة الأوقاف بشكل يومي، كما وجه رئيس مركز ومدينة طنطا بالنظافة الدورية لطريق الملاحة و تكليف مدير مديرية الري بتطهير قناة طنطا الملاحية .