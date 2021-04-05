شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تُحذر: تشوه الحيوانات المنوية وتساقط الشعر من آثار انتشار التدخين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر تعرض الأطفال لدخان التبغ، مؤكدة أن الأطفال هم الأكثر ضعفاً في تعرضهم لدخان التبغ بسبب صغر رئتيهم وعدم تطور أجهزتهم المناعية، حيث يؤدي تعرض الأطفال لدخان التبغ إلى أمراض وأعراض تنفسية مزمنة (مثل الربو) وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة، كما يصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات المرضية التنفسية، وهناك صلة واضحة بين التدخين في المنزل ودخول الأطفال للمستشفيات للعلاج من الالتهاب الرئوي والتهاب القصبات الهوائية.

وشددت المنظمة على أن تعرض غير المُدخنات لدخان التبغ أثناء الحمل، يرتبط بانخفاض وزن المولود عند الولادة، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمشاكل الطبية وصعوبات التعلم، وقد يضرّ الآباءُ المدخنون أطفالهم الرضّع فيزداد لديهم خطر حدوث متلازمة موت الرضّع المفاجئ وانخفاض النمو البدني والإصابة بسرطان الأطفال.

وقالت المنظمة، إن استخدام التبغ يقتل أكثر من 7 ملايين شخص كل عام، وتشير الأبحاث إلى أن الذين بدأوا استخدام التبغ في سن المراهقة (كما يفعل أكثر من 70٪) واستمروا لعقدين أو أكثر في استخدامه، يموتون مبكراً عن الذين لم يستخدموا التبغ قط بمقدار 20 إلى 25 سنة.

وتابعت: لا تقتصر أسباب المشاكل الصحية الخطيرة والموت الذي يصيبهم على سرطان الرئة أو مرض القلب وتشمل بعض الآثار الجانبية الأقل انتشاراً للتبغ مثل: تساقط الشعر، إعتام عدسة العين، التجاعيد، فقدان السمع، تسوس الأسنان، انتفاخ الرئة (النُفَاخ)، تخلخل العظام، قرحة المعدة، تغير لون الأصابع، الإجهاض، الصدفية (الصداف)، تشوه الحيوانات المنوية.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بشكل وخيم من أشكال مرض كورونا وللوفاة بسببه، كما يشكل التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية للأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض التنفسية والسكري، وعلاوة على ذلك، فإن المصابين بهذه الاعتلالات أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بشكل وخيم من أشكال كورونا، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد دفعت هذه الجائحة بالملايين للتعبير عن نيتهم بترك التدخين.

ونظرا لخطورة التدخين، خاصة في الأماكن العامة، فقد أقر القانون العقوبة التي يجب توقيعها على المدير المسؤول عن الأماكن التي يحظر فيها التدخين وكذا المدخن نفسه، ونص القانون على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة».

كما حظر القانون على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية الإعلان بأية صورة من الصور أو الترويج لبيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى.

ووفقا لوزارة الصحة، فإنه أصبح معمولًا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن مكافحة التبغ في 2005، ومن حينها تم إنشاء إدارة عامة لمكافحة التدخين تابعة لوزارة الصحة أعقبها إنشاء 27 وحدة لمكافحة التدخين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وخصصت وزارة الصحة والسكان، خطا ساخنا برقم 16805 للتواصل مع فرق الدعم الطبي التي تساعد المدخن على الإقلاع عن التدخين، مؤكدة أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا.