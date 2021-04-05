شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الشرقية: تحرير ٣٠٢٠ محضرا متنوعا ضد أصحاب أنشطة تجارية في حملات رقابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية، والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكل الأنشطة التجارية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجاري

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق خلال الشهر الماضي، أسفرت عن

تحرير ٣٠٢٠ محضرا متنوعا منها تحرير ٢٠٥٠ محضرا للمخابز البلدية والسياحية، ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير٩٧٠ محضرا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص، وتم ضبط ٣ طن و٥٥٠ كيلو دقيق مدعم، و٢ طن و٢٥٠ كيلو زيت، و٦ طن و٧٤٠ كيلو سكر و٧٣٠ كيلو دواجن، و١٥ شيكارة لحوم مجمدة، و٢٠٥ كيس مكرونة، و٤٠٠ كيلو سمك، و٥٠ كيلو رنجة، و١ طن و٨٥ كيلو لحوم، و٢٢٠ كيلو كبدة، و٢٤٠ لتر خل و٢٤٠ كيس سمنة، و١١٠ كرتونة شيكولاتة، و٢ طن و١٠٠ كيلو أرز شعير، جميهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها 88 شيكارة مركزات أعلاف وكسب و1000 زجاجة أطفال، و3400 قطعه أدوات منزلية، جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق، مؤكدة استمرار جهود المديرية في شن حملاتها الرقابية على كل الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.